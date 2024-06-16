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Около 30 человек застряли вверх ногами на аттракционе в США

аттракцион, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 13:11 Фото: скриншот видео
Пожарные спасли 28 человек, которые застряли на высоте около 30 метров вверх тормашками во время катания на аттракционе в парке развлечений в Орегоне, США, сообщает Zakon.kz.

Видео страшного момента завирусилось в Сети.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. После инцидента парк был закрыт, людей эвакуировали Через несколько минут обслуживающий персонал смог вернуть аттракцион в положение для разгрузки.

Когда аттракцион остановился, сотрудники парка немедленно вызвали службу экстренной помощи, которая прибыла примерно через 25 минут.

Аттракцион работает с 2021 года и ранее никаких происшествий не было, сообщили в парке. Он останется закрытым до дальнейшего уведомления.

В парке заявили, что будут работать с производителем аттракциона и государственными инспекторами, чтобы определить причину остановки.

7 июня 2024 года в Шымкенте произошел пожар в парке аттракционов.

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