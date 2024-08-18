Три машины сгорели на территории автосервиса в Алматы

В Алматы сгорели три автомобиля во время пожара на территории автосервиса рядом с рынком "Жибек Жолы", сообщает Zakon.kz.

Пожар случился в 16:00 18 августа. Сотрудники ДЧС вынесли из огня по два газовых и кислородных баллона объемом 50 литров. Пострадавших нет.

"Пожар по повышенному рангу вызова ликвидировали в 16:17. Открытым пламенем горели нескольких боксов под СТО на площади 250 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Ущерб, нанесенный огнем, выясняют специалисты.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Германии, который случился 17 августа во время музыкального фестиваля Highfield. Сначала загорелась одна из кабинок колеса обозрения, затем – вторая. В это время весь аттракцион был заполнен отдыхающими.