Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Три машины сгорели на территории автосервиса в Алматы

пожар, СТО, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 17:02 Фото: ДЧС Алматы
В Алматы сгорели три автомобиля во время пожара на территории автосервиса рядом с рынком "Жибек Жолы", сообщает Zakon.kz.

Пожар случился в 16:00 18 августа. Сотрудники ДЧС вынесли из огня по два газовых и кислородных баллона объемом 50 литров. Пострадавших нет.

"Пожар по повышенному рангу вызова ликвидировали в 16:17. Открытым пламенем горели нескольких боксов под СТО на площади 250 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Ущерб, нанесенный огнем, выясняют специалисты.

пожар, СТО, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 17:02

Фото: МЧС РК

пожар, СТО, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 17:02

Фото: МЧС РК

30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Германии, который случился 17 августа во время музыкального фестиваля Highfield. Сначала загорелась одна из кабинок колеса обозрения, затем – вторая. В это время весь аттракцион был заполнен отдыхающими.

Читайте также

туристка, МЧС
Туристка получила травмы в Боровом во время подъема на гору Кокшетау
горение камыша
Жители Актау задыхаются от дыма горящего камыша и тлеющего мусора
жилье
Девушка арендовала квартиру в Астане и сдала в ломбард вещи хозяйки
Андрей Дюсупов
МЧС РК Алматы Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильные телефоны
Фанат Nokia попал в Книгу рекордов Гиннесса
Новые функции в ватсапе
В WhatsApp появились новые функции
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
Казахстанскую спортсменку удалили из списка участников
Казахстанскую дзюдоистку удалили из списка участниц элитного турнира
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: