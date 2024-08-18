Три машины сгорели на территории автосервиса в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
В Алматы сгорели три автомобиля во время пожара на территории автосервиса рядом с рынком "Жибек Жолы", сообщает Zakon.kz.
Пожар случился в 16:00 18 августа. Сотрудники ДЧС вынесли из огня по два газовых и кислородных баллона объемом 50 литров. Пострадавших нет.
"Пожар по повышенному рангу вызова ликвидировали в 16:17. Открытым пламенем горели нескольких боксов под СТО на площади 250 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Ущерб, нанесенный огнем, выясняют специалисты.
Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК
30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Германии, который случился 17 августа во время музыкального фестиваля Highfield. Сначала загорелась одна из кабинок колеса обозрения, затем – вторая. В это время весь аттракцион был заполнен отдыхающими.
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