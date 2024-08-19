В Кокшетау пожарные ликвидировали сразу два пожара

Оба пожара произошли в поселке Застанционный города Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

По данным спасателей МЧС РК, первый инцидент произошел в во дворе частного жилого дома, где произошло возгорание хозяйственной постройки на площади 50 кв.м.

Во втором случае произошло загорание потолочного перекрытия частного жилого дома на площади 20 кв.м.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожарные ликвидировали все возгорания. Пострадавших нет.

Причины пожаров устанавливаются.

Ранее стало известно, что спасатели МЧС Казахстана борются с возгоранием в Атырауской области. На данный момент загорание камыша локализовано.

