Крупный пожар разгорелся в одном из ресторанов в Алматы

В ночь на 31 июля в одном из ресторанов Алматы произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, огнеборцы тушат возгорание ресторана, расположенного по ул. Бегайыл в мкр.Карагайлы Наурызбайского района.

Фото: Zakon.kz

"На месте спасатели работают по повышенному рангу", – говорится в сообщении.

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия создан штаб пожаротушения и обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение поданы несколько водяных стволов.

Фото: Zakon.kz

"Информация о пострадавших на 112 не поступала", – отметили в МЧС.





Позже стало известно, что благодаря принятым мерам пожар ликвидирован.



Ранее сообщалось о другом происшествии. Рабочий погиб при пожаре на птицефабрике под Алматы. Тело 19-летнего парня спасатели обнаружили в ходе разведки. Известно, что молодой человек был сотрудником подрядной организации.