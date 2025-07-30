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Происшествия

Крупный пожар разгорелся в одном из ресторанов в Алматы

Алматы, пожар, ресторан , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 00:20 Фото: Zakon.kz
В ночь на 31 июля в одном из ресторанов Алматы произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, огнеборцы тушат возгорание ресторана, расположенного по ул. Бегайыл в мкр.Карагайлы Наурызбайского района.

Фото: Zakon.kz

"На месте спасатели работают по повышенному рангу", – говорится в сообщении.

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия создан штаб пожаротушения и обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение поданы несколько водяных стволов.

Фото: Zakon.kz

"Информация о пострадавших на 112 не поступала", – отметили в МЧС. 


Позже стало известно, что благодаря принятым мерам пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Рабочий погиб при пожаре на птицефабрике под Алматы. Тело 19-летнего парня спасатели обнаружили в ходе разведки. Известно, что молодой человек был сотрудником подрядной организации.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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