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В ресторане Павлодара вспыхнул пожар

пожар в ресторане, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 22:28 Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
16 июня в 20:32 поступило сообщение о том, что в городе Павлодаре, в ресторане "Дастархан", произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, горела мебель и техника в гардеробном помещении на площади 20 кв. м.

"Посетителей в ресторане не было, эвакуация не проводилась, жертв и пострадавших нет. Силами пожарных огонь был ликвидирован в 21:08. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работали 26 человек личного состава и семь единиц техники, в том числе ОСО, ЦМК и ДП.

Ранее сообщалось, что в Астане загорелась строящаяся школа.

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Елена Беляева
Павлодар Павлодарская область Пожар 2024 год
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