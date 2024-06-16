В ресторане Павлодара вспыхнул пожар

16 июня в 20:32 поступило сообщение о том, что в городе Павлодаре, в ресторане "Дастархан", произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, горела мебель и техника в гардеробном помещении на площади 20 кв. м.

"Посетителей в ресторане не было, эвакуация не проводилась, жертв и пострадавших нет. Силами пожарных огонь был ликвидирован в 21:08. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работали 26 человек личного состава и семь единиц техники, в том числе ОСО, ЦМК и ДП.

Ранее сообщалось, что в Астане загорелась строящаяся школа.