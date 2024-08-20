Рекордная партия: казахстанцев задержали за незаконную добычу ценного природного ресурса

В Северо-Казахстанской области полицейские изъяли рекордную партию браконьерски добытого рачка artemia salina, сообщает Zakon.kz.

Незаконную добычу рачка в рекордных размерах пресекли сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции СКО при координации областной прокуратуры совместно с военнослужащими группы "Б" воинской части 6637 .

"13 августа на территории Кызылжарского района был задержан КАМАЗ, из кузова которого стражи порядка изъяли 260 мешков с цистами (яйцами) рачка. Еще 242 мешка были изъяты из складского помещения в райцентре Бесколь. По подозрению в незаконной добыче ценного природного ресурса задержаны 35-летний петропавловец и 29-летний житель Тайыншинского района. Оба ранее судимы: один – за хулиганство, другой – за кражу". Пресс-служба ДП СКО

Фото: пресс-служба ДП СКО

Как установили сотрудники УБОП, добыча без разрешительных документов проводилась на соленом озере Калибек в Тайыншинском районе.

"Общий вес изъятых цист artemia salina составил 24 тонны – это самый крупный размер, когда-либо изъятый на территории области. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы, – рассказал заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.

Согласно ст. 335 Уголовного кодекса РК, подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.

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