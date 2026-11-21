Двое жителей Акмолинской области получили реальные сроки за незаконную добычу рачков Артемия Салина на озере в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В июле 2025 года мужчины по предварительному сговору прибыли на одно из озер Тайыншинского района. Ночью они незаконно добыли 336,4 килограмма рачков, которых собирались продать.

Однако реализовать добычу не удалось. Мужчин задержали полицейские, а рачков и орудия лова изъяли.

Экологический ущерб государству составил 5 952 104 тенге.

В суде оба подсудимых признали вину, раскаялись и полностью возместили ущерб. Однако с учетом корыстного мотива, предварительного сговора и размера ущерба суд назначил наказание в виде лишения свободы.

С учетом амнистии каждый из мужчин получил по одному году лишения свободы. Приговор от 21 сентября 2026 года вступил в законную силу.

Отмечается, что рачки Артемия Салина являются ценным водным биоресурсом, который используется в рыбоводстве, фармацевтике и других отраслях. Их бесконтрольная добыча наносит вред экосистемам водоемов.

Ранее в Комитете лесного хозяйства и животного мира рассказали, какая ответственность предусмотрена за незаконную охоту.