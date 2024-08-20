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Законодательство РК

ОПГ из граждан Казахстана, Украины и России будут судить за "геологическое изучение недр"

ОПГ, граждане Казахстана, России, Украины, незаконная добыча золота, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 09:52 Фото: рixabay
Подозреваемых в создании транснациональной преступной группы будут судить в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Главной транспортной прокуратуры, завершено расследование уголовного дела в отношении 12 человек – граждан Казахстана, Украины и России. Их подозревают в создании транснациональной организованной преступной группы, которая с 2021 по 2023 год незаконно добывала драгоценные металлы в Акмолинской области. Общий ущерб составил более 250 млн тенге.

"По данным следствия, преступная группа занималась незаконной добычей золота, прикрываясь лицензией на "геологическое изучение недр", – сообщили в прокуратуре.

Дело направлено в суд.

В мае 2024 года в МВД рассказывали о выявлении в Акмолинской области нелегального цеха по переработке руды. Было изъято 26 мешков золотосодержащего материала весом более 600 кг.

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