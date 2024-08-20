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Кадры спасения кошки показали сотрудники МЧС Казахстана

спасатели помогли кошке, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 20:20 Фото: pixabay
В Астане кошка забралась на дерево, но не смогла самостоятельно спуститься. На помощь животному пришли профессиональные спасатели, сообщает Zakon.kz.

20 августа спасатели МЧС пришли на помощь кошке, которая вскарабкалась на дерево у жилого дома. Застряв в ветвях, животное начало жалобно мяукать. Очевидцы обратились за помощью на канал 112.

"Операция по спасению пушистого прошла в районе Сарыарка. Прибывшие на место сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью лестницы сняли кошку с дерева", – рассказали сотрудники по ЧС.


18 августа в столичном районе Алматы котенок застрял за облицовкой стены здания одной из точек общественного питания. Его тоже пришлось вызволять спасателям.

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