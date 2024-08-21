Поножовщина произошла во время групповой драки подростков в Сатпаеве

Ночью 20 августа в городе Сатпаеве произошел групповой конфликт с участием несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Улытауской области сообщили, что полицейские оперативно установили всех участников инцидента.

"В ходе конфликта 16-летний подросток нанес ножевые ранения двум сверстникам, 16 и 17 лет. Он задержан и водворен в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование", – сказано в сообщении.

Кроме того, к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечены родители всех участников конфликта.

В полиции отмечают, что родители несут полную ответственность за воспитание своих детей и обязаны контролировать их поведение. Любые правонарушения, совершенные несовершеннолетними, влекут за собой серьезные последствия, прежде всего, для их родителей.

Ранее в Актау молодые люди пошли "район на район", произошла массовая драка и полиция завела уголовное дело.