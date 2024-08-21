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Казахстанцу продали билет на поезд из Алматы в Астану вдвое дороже

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 17:00 Фото: rail-news.kz
В интернете появилось видео с продажей в Алматы билетов на поезд в Астану по завышенной цене, сообщает Zakon.kz.

На видео запечатлена женщина, работающая в частной кассе. Она предложила "помочь" с билетами, запросив 5 тысяч тенге предоплаты через QR-код. А затем – за сам билет 10 тысяч тенге и еще 5 тысяч тенге "за благодарность". В результате чего поездка из Алматы в Астану обошлась покупателю в 20 тысяч тенге, что вдвое превышает официальную цену.

Казахстанский перевозчик АО "КТЖ" отреагировал на эту историю и принял меры.

"КТЖ продолжает системную работу по борьбе с перекупщиками. На время проверки работа частной кассы приостановлена. Материалы для расследования переданы в уполномоченные органы. В КТЖ применяется политика нулевой терпимости к фактам провоза безбилетных пассажиров и незаконной продажи проездных документов".Пресс–служба КТЖ


Расследование КТЖ, проведенное благодаря видео с участием общественности, обнаружило продажи билетов по завышенным ценам. Подобные нарушения не только ущемляют права пассажиров, но и наносят вред репутации компании.

24 июля 2024 года начальник поезда и проводник лишились работы за безбилетный провоз пассажира.

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