Казахстанцу продали билет на поезд из Алматы в Астану вдвое дороже
На видео запечатлена женщина, работающая в частной кассе. Она предложила "помочь" с билетами, запросив 5 тысяч тенге предоплаты через QR-код. А затем – за сам билет 10 тысяч тенге и еще 5 тысяч тенге "за благодарность". В результате чего поездка из Алматы в Астану обошлась покупателю в 20 тысяч тенге, что вдвое превышает официальную цену.
Казахстанский перевозчик АО "КТЖ" отреагировал на эту историю и принял меры.
"КТЖ продолжает системную работу по борьбе с перекупщиками. На время проверки работа частной кассы приостановлена. Материалы для расследования переданы в уполномоченные органы. В КТЖ применяется политика нулевой терпимости к фактам провоза безбилетных пассажиров и незаконной продажи проездных документов".Пресс–служба КТЖ
Расследование КТЖ, проведенное благодаря видео с участием общественности, обнаружило продажи билетов по завышенным ценам. Подобные нарушения не только ущемляют права пассажиров, но и наносят вред репутации компании.
24 июля 2024 года начальник поезда и проводник лишились работы за безбилетный провоз пассажира.