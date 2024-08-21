Казахстанцу продали билет на поезд из Алматы в Астану вдвое дороже

В интернете появилось видео с продажей в Алматы билетов на поезд в Астану по завышенной цене, сообщает Zakon.kz.

На видео запечатлена женщина, работающая в частной кассе. Она предложила "помочь" с билетами, запросив 5 тысяч тенге предоплаты через QR-код. А затем – за сам билет 10 тысяч тенге и еще 5 тысяч тенге "за благодарность". В результате чего поездка из Алматы в Астану обошлась покупателю в 20 тысяч тенге, что вдвое превышает официальную цену.

Казахстанский перевозчик АО "КТЖ" отреагировал на эту историю и принял меры.

"КТЖ продолжает системную работу по борьбе с перекупщиками. На время проверки работа частной кассы приостановлена. Материалы для расследования переданы в уполномоченные органы. В КТЖ применяется политика нулевой терпимости к фактам провоза безбилетных пассажиров и незаконной продажи проездных документов". Пресс–служба КТЖ





Расследование КТЖ, проведенное благодаря видео с участием общественности, обнаружило продажи билетов по завышенным ценам. Подобные нарушения не только ущемляют права пассажиров, но и наносят вред репутации компании.

24 июля 2024 года начальник поезда и проводник лишились работы за безбилетный провоз пассажира.