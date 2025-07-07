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Туризм

На нехватку железнодорожных билетов жалуются казахстанцы

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 04:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жители Казахстана жалуются на дефицит билетов на поезда, сообщает Zakon.kz.

Национальный перевозчик объясняет ситуацию повышенным спросом в летний период, передает "Хабар". Со слов директора департамента по продажам АО "Пассажирские перевозки" Ерлана Жимайлова, самые востребованные направления у казахстанцев: Астана – Алматы, Астана – Шымкент, Астана – Актобе и в сторону озера Алаколь.

При отсутствии билетов сотрудники предлагают встать в очередь – электронную. В этом году листом ожидания воспользовались порядка 180 тыс. пассажиров. Существуют и различные площадки интернет-ресурсов по продаже билетов. Однако, все они взымают комиссию, отмечает нацперевозчик.

"Полностью устранить проблему дефицита билетов невозможно", – отмечают в компании.

Поскольку не могут предугадать точное количество людей, потребность в тех или иных направлениях, а прогнозы строятся на основе данных прошлых лет. Поэтому настоятельно рекомендуют планировать свои поездки, тем более в период повышенного спроса заблаговременно.

3 июля Талгата Алдыбергенова назначили новым председателем правления национальной компании "Қазақстан темір жолы".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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