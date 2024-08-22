Воровку детских украшений задержали в Шымкенте

Оперативники Аль-Фарабийского РУП задержали серийную похитительницу детских сережек, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, своих маленьких жертв злоумышленница находила во дворах многоквартирных домов. Женщина предлагала девочкам заплести им косы и сделать красивую прическу, а после снимала с ушей золотые серьги и убегала.

Таким образом за три дня она забрала украшения у четырех юных жительниц города на сумму почти в 300 тыс. тенге. Принятыми мерами 20-летняя воровка была задержана на территории города. Выяснилось, что похищенное она сдала в ломбард.

А в городе Тараз назначили нового главного полицейского.