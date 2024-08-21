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В Таразе сменили главного полицейского

Мадимаров Ардақ Тілегенұлы, должность , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 11:30 Фото: Instagram/zhambyl_police
Приказом министра внутренних дел Казахстана Ардак Мадимаров назначен на должность начальника Управления полиции города Тараза, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 августа 2024 года рассказали в Департаменте полиции Жамбылской области.

Ардак Мадимаров родился в Таласском районе Жамбылской области. В 1997 году окончил Алматинскую академию МВД Республики Казахстан. Трудовую деятельность в органах внутренних дел начал в должности оперативного представителя. Работал на нескольких руководящих должностях.

С 2023 года до своей новой должности Ардак Тилегенулы являлся начальником районного отдела внутренних дел ДП Жамбылской области. До этого он работал начальником отдела криминальной полиции райотдела.

11 июля 2024 года в Департаменте полиции Алматинской области назначили новых начальников управлений.

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