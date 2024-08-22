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80 тысяч ампул медикаментов неизвестного происхождения пытались ввезти в Казахстан

80 тысяч ампул медикаментов неизвестного происхождения пытались ввезти в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 09:26 Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана 22 августа 2024 года заявили о пресечении незаконного провоза медикаментов, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что попытка провоза крупной партии медикаментов пресечена 16 августа Пограничной службой КНБ РК в железнодорожном пункте пропуска "Алтынколь" Жетысуской области.

"Лекарственные средства неизвестного происхождения в количестве 80 тыс. ампул без сопроводительных документов были обнаружены в железнодорожном контейнере".Пресс-служба КНБ РК

Груз передан в Департамент экономических расследований Жетысуской области для принятия процессуального решения.

80 тысяч ампул медикаментов неизвестного происхождения пытались завести в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 09:26

Фото: пресс-служба КНБ РК

3 августа 2024 года сообщалось, что 30 тыс. пачек сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан.

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