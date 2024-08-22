80 тысяч ампул медикаментов неизвестного происхождения пытались ввезти в Казахстан

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана 22 августа 2024 года заявили о пресечении незаконного провоза медикаментов, сообщает Zakon.kz.

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