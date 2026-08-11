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События

70 попыток за 10 дней: КНБ показал доллары и другие валюты, которые незаконно пытались вывезти из Казахстана

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 10:22 Фото: Zakon.kz
В Пограничной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 11 августа 2026 года, заявили о пресечении попыток провоза незадекларированной валюты, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, Погранслужбой КНБ работа по недопущению незаконного вывоза денежных средств за рубеж проводится на постоянной основе.

"Только с 1 по 10 августа текущего года в пунктах пропуска зафиксировано 70 таких попыток, с обнаружением незадекларированной суммы в размере более 645 млн тенге".Пресс-служба КНБ РК

В одном из случаев, по данным Погранслужбы, на автомобильном КПП "Кордай" Жамбылской области в ходе пограничного контроля у иностранца обнаружено 70 000 долларов (в эквиваленте 32 550 000 тенге), сокрытых под одеждой.

"Материалы по указанным фактам переданы по подследственности в компетентный орган для принятия процессуального решения".Пресс-служба КНБ РК

Пограничная служба КНБ напоминает о запрете вывоза за пределы республики наличных денежных средств выше установленной законодательством РК суммы (не превышающей 10 тыс. долларов).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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