Происшествия

Курсант разбился во время учебного прыжка с парашютом – военных осудили в Актобе

Фото: pexels
В Актобе вынесли приговор по делу о гибели 18-летнего курсанта во время парашютного прыжка. Открытый судебный процесс прошел в показательном формате в присутствии личного состава Военного института Сил воздушной обороны, передает Zakon.kz.

Как сообщает 10 апреля 2026 года телеканал КТК, майор Нуржан Айденов на линии осмотра допустил курсанта к прыжку с парашютом на ручное раскрытие, хотя по правилам требовалось принудительное.

Спустя несколько минут на высоте около 800 метров парашют отказал. Курсант 2006 года рождения погиб. Суд признал виновными майора Айденова и младшего сержанта Заманбека Тулегена по статье о небрежном отношении к службе.

Их приговорили к четырем с половиной и пяти годам тюрьмы соответственно. Кроме того, Минобороны обязали выплатить семье погибшего курсанта компенсацию.

"Гражданский иск потерпевшего Сарбаева к государственному учреждению, Министерству обороны Республики Казахстан, о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично – в размере 20 млн тенге". Айдана Мамбетказиева, судья военного суда Актюбинского гарнизона

Трагедия произошла 15 июля прошлого года на аэродроме "Айбын". Тогда сообщалось, что командование Военного института и Сил воздушной обороны выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта. Им будет оказана вся необходимая помощь.

Канат Болысбек
Читайте также
Курсант Военного института погиб во время учебного прыжка с парашютом
13:26, 16 июля 2025
Курсант Военного института погиб во время учебного прыжка с парашютом
В Актобе начался суд по резонансной смерти курсанта школы олимпийского резерва
19:00, 22 августа 2024
В Актобе начался суд по резонансной смерти курсанта школы олимпийского резерва
Полицейских, проспавших побег заключенных, осудили в Актобе
15:44, 04 июня 2024
Полицейских, проспавших побег заключенных, осудили в Актобе
