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Полицейские Алматинской области ликвидировали нарколабораторию

наркотики, полиция, задержание, синтетика, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 18:34 Фото: Polisia.kz.
В ходе ОПМ “Қарасора” на территории Карасайского района полицейские обнаружили лабораторию по производству синтетических наркотиков. Задержан 27-летний подозреваемый, при допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу он получил через Telegram-канал, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия в одном из частных домов на территории Карасайского района сотрудники полиции обнаружили емкости с жидкостью и реактивами, которые используются для изготовления синтетических наркотиков. Также были изъяты мешки с белым порошком со специфическим запахом.

"Проведенная экспертиза показала, что изъятые вещества являются мефедроном в жидком виде весом более 10 кг, в порошкообразном – около 150 г, а также 30 литров прекурсоров, предназначенных для изготовления синтетических наркотиков, и 80 кг ядовитого вещества “бром". По данному факту возбуждено уголовное дело", – рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
наркотики, полиция, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 18:34

Фото: Polisia.kz.

Мужчина взят под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что осуждена группа лиц, сбывавших наркотические вещества на территории Алматы и Алматинской области.

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