Приговор вынесли группе лиц, сбывавших наркотики в Алматы и Алматинской области

Осуждена группа лиц, сбывавших наркотические вещества на территории Алматы и Алматинской области. Об этом 21 августа 2024 года проинформировали в прокуратуре южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что прокуратура Бостандыкского района поддержала гособвинение в отношении группы лиц, которые изготавливали и сбывали наркотики.

"Гражданин "Х" на протяжении трех лет выращивал кусты конопли во дворе своего жилого дома. Его пособники, получая выращенную марихуану, занимались ее расфасовкой и реализацией. Злоумышленники распределяли вырученные денежные средства поровну. С учетом позиции гособвинителя суд приговорил подсудимых к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества". Прокуратура Алматы

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура города призывает граждан не попадаться на сомнительные предложения о заработках.

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