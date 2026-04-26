Пожар на СТО в Усть-Каменогорске: из огня вынесли шесть баллонов

В Усть-Каменогорске пожарные вынесли из горящей СТО шесть баллонов и предотвратили возможный взрыв, сообщает Zakon.kz

На улице Целинная загорелись дизельное топливо и отработанное масло в емкостях на площади 102 кв. м.

Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили открытое горение и густое задымление. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, организовано тушение и приняты меры по недопущению распространения огня.

"В ходе ликвидации пожара огнеборцы вынесли из опасной зоны 4 кислородных и 2 газовых баллона, предотвратив угрозу взрыва", – отметили в МЧС.

Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее в Павлодаре пожарные потушили огонь, разгоревшийся на строящемся мосту.