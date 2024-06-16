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Появились подробности захвата заложников в российском СИЗО

Ростов-на-Дону, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 11:59 Фото: Комсомольская правда/Кристина Круговых
16 июня в СИЗО-1 в России заключенные взяли в заложники людей. Подробности – на Zakon.kz

Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по "террористическим" статьям, сообщил РИА Новости источник.

Эту же информацию подтверждают источники Telegram-канала Baza. По их данным, захватчиков 6 человек, личности пятерых установлены.

  1. Сайпудинов М.Ш. (статья 161 ч. 2 пункт а.г , 162 УК РФ)
  2. Цицкиев А.М. (ч. 2 статьи 205 УК РФ)
  3. Камнеев Д.В. (ч. 2 статьи 288.2 УК РФ)
  4. Гиреев Т.М. (ч. 2 статьи 205.5 УК РФ)
  5. Акиев Ш.А. (ч. 2 статьи 205.5 УК РФ)

По данным Telegram-канала, Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ и подготовке теракта (они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР). Гиреев и Акиев были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев – к 18,5 года.

"Сегодня рано утром Гиреев, Акиев и Цицкиев выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они и взяли в заложники сотрудников. По предварительной информации, преступники, захватившие заложников в СИЗО, требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора", – пишет Baza.

В этом случае они готовы, по их словам, отпустить заложников. В настоящий момент в сторону ростовского СИЗО выдвинулся ОМОН.

Также в Сети публикуются видео близ СИЗО, где и произошел захват заложников.

16 июня 2024 года в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников.

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