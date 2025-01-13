#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
528.52
539.14
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
528.52
539.14
5.17
Происшествия

Полицейские освободили заложников в Актобе

полицейские освободили заложников в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 01:19 Фото: pexels
Полицейские успешно провели операцию по освобождению заложников в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, подозреваемый задержан.

"Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело". Начальник ДП Актюбинской области Абай Жусупов

Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14января в Актобе неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
В Актюбинской области выясняют, кто напал на стадо овец
Происшествия
00:46, 14 января 2025
В Актюбинской области выясняют, кто напал на стадо овец
В Актобе неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку
Происшествия
23:45, 13 января 2025
В Актобе неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: