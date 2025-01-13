Полицейские освободили заложников в Актобе

Полицейские успешно провели операцию по освобождению заложников в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, подозреваемый задержан.

"Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело". Начальник ДП Актюбинской области Абай Жусупов

Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14января в Актобе неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку.