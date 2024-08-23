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Два автовоза с машинами загорелись после ДТП в Жетысуской области

ДТП, авария, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 23:16 Фото: ДП Жетысуской области
Два автовоза, груженные легковыми автомобилями, столкнулись на трассе в Жетысуской области и загорелись. Одного водителя удалось спасти, судьба второго пока неизвестна, сообщает Zakon.kz.

ДТП случилось 23 августа около 18:15 на 278-м километре дороги "Западная Европа – Западный Китай" в западном направлении.

"Грузовой автомобиль, перевозивший восемь легковых машин, столкнулся с другим грузовиком, который перевозил шесть машин. В результате столкновения оба грузовика и находившиеся на них легковые автомобили загорелись", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Пожар тушат сотрудники МЧС, причины происшествия предстоит выяснить полиции.

Правоохранители отметили, что за последние три дня это уже четвертое серьезное дорожно-транспортное происшествие. В предыдущих авариях погибли пять человек.

20 августа 2024 года в Алматы из-за ДТП без газа остались 648 домов. После столкновения одну из машин откинуло на полосу встречного движения, после чего ее вынесло на тротуар, где она врезалась в опору газовой трубы.

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