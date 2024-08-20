Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из-за ДТП 648 домов в Алматы остались без газа, пострадал водитель

Из-за ДТП 648 домов в Алматы остались без газа, пострадал водитель, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 12:48 Фото: Zakon.kz
В Алматы на ул. Оспанова сегодня, 20 августа 2024 года, произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за последствий которого сотни домов остались без газа, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказали, что по ул. Оспанова в восточном направлении, не доезжая пр. Достык, двигались два автомобиля: Subaru Legacy и LiXiang L9. Далее Subaru перестроился правее, чтобы совершить разворот. Но, по всей видимости, водитель LiXiang не так понял водителя Subaru и стал объезжать его слева. Как раз в этот момент водитель Subaru начал разворачиваться. В итоге LiXiang протаранил Subaru, из-за чего Legacy откинуло в правую сторону, а LiXiang через полосу встречного движения залетел на тротуар и снес опоры газовой трубы.

Из-за ДТП 648 домов в Алматы остались без газа, пострадал водитель, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 12:48

Фото: Zakon.kz

Из-за ДТП 648 домов в Алматы остались без газа, пострадал водитель, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 12:48

Фото: Zakon.kz

На место аварии приехала газовая служба. Они обесточили трубу и в итоге 648 домов остались без газа.

Из-за ДТП 648 домов в Алматы остались без газа, пострадал водитель, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 12:48

Фото: Zakon.kz

Из-за ДТП 648 домов в Алматы остались без газа, пострадал водитель, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 12:48

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель Subaru, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Из-за ДТП 648 домов в Алматы остались без газа, пострадал водитель, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 12:48

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые занимаются оформлением ДТП, а также бригада газовой службы 104, готовящаяся к устранению неполадок. С их слов, в течение дня подача газа восстановится.

Корреспонденту Zakon.kz в городском департаменте полиции уточнили, что ДТП произошло сегодня в 9:50 в Медеуском районе.

"Водитель машины марки LiXiang, следуя по улице Оспанова в восточном направлении, допустил столкновение с автомашиной марки Subaru и далее допустил наезд на препятствие, а имено – опору газовой трубы. В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель Subaru... К расследованию аварии приступили сотрудники управления полиции Медеуского района".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее в Алматы насмерть разбился мопедист. Видео аварии появилось в соцсетях.

Читайте также

Велодорожка, мопедист
Мопеды и самокаты под ударом: Алматы сталкивается с волной ДТП
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
Сбил насмерть и скрылся: сотрудника полиции арестовали в Атбасаре
Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации
Туристы застряли на островке посреди бурной реки в горах Алматы
Динара Халдарова
ДТП Алматы ДТП 2024 год Аварии Аварии Газоснабжение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Тенге, деньги, Казахстан
Размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца озвучили в Минтруда Казахстана
Сильные дожди и 35-градусная жара: непогода накроет Казахстан
Сильные дожди и 35-градусная жара: непогода накроет Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: