Из-за ДТП 648 домов в Алматы остались без газа, пострадал водитель

В Алматы на ул. Оспанова сегодня, 20 августа 2024 года, произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за последствий которого сотни домов остались без газа, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказали, что по ул. Оспанова в восточном направлении, не доезжая пр. Достык, двигались два автомобиля: Subaru Legacy и LiXiang L9. Далее Subaru перестроился правее, чтобы совершить разворот. Но, по всей видимости, водитель LiXiang не так понял водителя Subaru и стал объезжать его слева. Как раз в этот момент водитель Subaru начал разворачиваться. В итоге LiXiang протаранил Subaru, из-за чего Legacy откинуло в правую сторону, а LiXiang через полосу встречного движения залетел на тротуар и снес опоры газовой трубы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На место аварии приехала газовая служба. Они обесточили трубу и в итоге 648 домов остались без газа.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель Subaru, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые занимаются оформлением ДТП, а также бригада газовой службы 104, готовящаяся к устранению неполадок. С их слов, в течение дня подача газа восстановится.

Корреспонденту Zakon.kz в городском департаменте полиции уточнили, что ДТП произошло сегодня в 9:50 в Медеуском районе.

"Водитель машины марки LiXiang, следуя по улице Оспанова в восточном направлении, допустил столкновение с автомашиной марки Subaru и далее допустил наезд на препятствие, а имено – опору газовой трубы. В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель Subaru... К расследованию аварии приступили сотрудники управления полиции Медеуского района". Пресс-служба ДП Алматы

Ранее в Алматы насмерть разбился мопедист. Видео аварии появилось в соцсетях.