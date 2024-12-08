Автовоз с машинами загорелся на трассе в Жамбылской области

В Жамбылской области сотрудники МЧС спасли от уничтожения автовоз груженный автомобилями, сообщает Zakon.kz.

Пожар случился на 531 км автодороги республиканского значения "Алматы-Ташкент".

"Произошло возгорание задних колес автовоза, который перевозил восемь легковых автомобилей. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Водитель автовоза успел до прибытия спасателей выгрузить три легковых автомобиля, чтобы уберечь их от пламени.

Ранее в Павлодаре тушили автомобиль, который загорелся прямо на проезжей части.