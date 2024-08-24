Продавала китайское торговое оборудование: полиция ищет жертв мошенницы из Лисаковска
Фото: Zakon.kz
В Костанайской области полиция разыскивает жертв мошенницы, которая продавала казахстанцам торговое оборудование из Китая по низким ценам, сообщает Zakon.kz.
По данным ДП региона, жительница Лисаковска, заманивая покупателей низкой ценой, требовала у них предоплату в размере полной стоимости товара. Одному из потерпевших она пообещала поставить оборудование на 410 тыс. тенге, второму – за 270 тыс. Однако полиция не исключает, что жертв мошенницы может быть больше.
Начатого досудебное расследование по статье "Мошенничество",
Всех, кто отдал свои деньги по аналогичной схеме, стражи порядка призывают обратиться в отдел полиции Лисаковска.
Ранее ДП Костанайской области обратился к казахстанцам с предупреждением о новой уловке мошенников.
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