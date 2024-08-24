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Продавала китайское торговое оборудование: полиция ищет жертв мошенницы из Лисаковска

Полиция , фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 10:56 Фото: Zakon.kz
В Костанайской области полиция разыскивает жертв мошенницы, которая продавала казахстанцам торговое оборудование из Китая по низким ценам, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП региона, жительница Лисаковска, заманивая покупателей низкой ценой, требовала у них предоплату в размере полной стоимости товара. Одному из потерпевших она пообещала поставить оборудование на 410 тыс. тенге, второму – за 270 тыс. Однако полиция не исключает, что жертв мошенницы может быть больше.

Начатого досудебное расследование по статье "Мошенничество",

Всех, кто отдал свои деньги по аналогичной схеме, стражи порядка призывают обратиться в отдел полиции Лисаковска.

Ранее ДП Костанайской области обратился к казахстанцам с предупреждением о новой уловке мошенников.

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