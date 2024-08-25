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В Алматы произошло столкновение автобуса и автомобиля

Столкновение автобуса и авто в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 05:28 Фото: Zakon.kz
Утром 25 августа 2024 года в восточном направлении проспекта аль-Фараби произошло столкновение автобуса городского маршрута и автомобиля Toyota Crown, сообщает Zakon.kz.

По информации собственного корреспондента Zakon.kz, автобус двигался по улице аль-Фараби в сторону Восточной объездной дороги. Там в него на полном ходу въехал легковой автомобиль.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 05:28

Фото: Zakon.kz

Водитель Toyota, пытаясь предотвратить аварию, оставил после себя тормозной след. По всей видимости, он превысил скоростной режим и избежать столкновения не удалось.

Таким образом, автомобиль оказался под автобусом, где его переднюю часть буквально сложило "в лепешку".

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 05:28

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал сам водитель. Его госпитализировали.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 05:28

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют обстоятельства этого ДТП.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 05:28

Фото: Zakon.kz

Также на место происшествия прибыли сотрудники коммунальной службы, так как машинное масло и осколки авто раскидало по всей проезжей части.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 05:28

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что на автодороге Астана – Павлодар опрокинулся автомобиль: пострадала женщина.

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