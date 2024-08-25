В Алматы произошло столкновение автобуса и автомобиля
По информации собственного корреспондента Zakon.kz, автобус двигался по улице аль-Фараби в сторону Восточной объездной дороги. Там в него на полном ходу въехал легковой автомобиль.
Фото: Zakon.kz
Водитель Toyota, пытаясь предотвратить аварию, оставил после себя тормозной след. По всей видимости, он превысил скоростной режим и избежать столкновения не удалось.
Таким образом, автомобиль оказался под автобусом, где его переднюю часть буквально сложило "в лепешку".
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадал сам водитель. Его госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют обстоятельства этого ДТП.
Фото: Zakon.kz
Также на место происшествия прибыли сотрудники коммунальной службы, так как машинное масло и осколки авто раскидало по всей проезжей части.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что на автодороге Астана – Павлодар опрокинулся автомобиль: пострадала женщина.