В Алматы произошло столкновение городского автобуса и автомобиля
По информации собственного корреспондента Zakon.kz, автобус двигался по улице Аль-Фараби в сторону восточной объездной дороги. Там в него на полном ходу въехал легковой автомобиль.
Фото: Zakon.kz
Водитель Toyota пытаясь предотвратить аварию и оставил после себя тормозной след. По всей видимости, он превысил скоростной режим, но избежать столкновения не удалось.
Таким образом, автомобиль оказался под автобусом, где его переднюю часть буквально сложило "в лепешку".
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадал сам водитель. Его госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют обстоятельства этого ДТП.
Фото: Zakon.kz
Также на место происшествия прибыли сотрудники коммунальной службы, так как машинное масло и осколки авто раскидало по всей проезжей части.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что на автодороге Астана – Павлодар опрокинулся автомобиль: пострадала женщина.