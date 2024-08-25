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В Алматы произошло столкновение городского автобуса и автомобиля

Столкновение автобуса и авто в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 05:28 Фото: Zakon.kz
Утром 25 августа 2024 года в восточном направлении алматинской улицы Аль-Фараби произошло столкновение автобуса городского маршрута и автомобиля Toyota Crown, сообщает Zakon.kz.

По информации собственного корреспондента Zakon.kz, автобус двигался по улице Аль-Фараби в сторону восточной объездной дороги. Там в него на полном ходу въехал легковой автомобиль.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 05:28

Фото: Zakon.kz

Водитель Toyota пытаясь предотвратить аварию и оставил после себя тормозной след. По всей видимости, он превысил скоростной режим, но избежать столкновения не удалось.

Таким образом, автомобиль оказался под автобусом, где его переднюю часть буквально сложило "в лепешку".

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 05:28

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал сам водитель. Его госпитализировали.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 05:28

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют обстоятельства этого ДТП.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 05:28

Фото: Zakon.kz

Также на место происшествия прибыли сотрудники коммунальной службы, так как машинное масло и осколки авто раскидало по всей проезжей части.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 05:28

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что на автодороге Астана – Павлодар опрокинулся автомобиль: пострадала женщина.

Аксинья Титова
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