Житель Усть-Каменогорска просил помощи у друзей, а сам оформил на них кредиты

В Усть-Каменогорске вынесли приговор местному жителю, который, пользуясь доверием своих знакомых, оформил на них несколько кредитов, сообщает Zakon.kz

Мужчина под разными предлогами брал сотовые телефоны, а также узнавал личные данные знакомых, после чего оформлял на них денежные займы через онлайн-приложения, пишет YK-news.kz.

Три жертвы афериста узнали о своих долгах спустя несколько месяцев и весной 2023 года обратились в полицию. Правоохранителям они рассказали, что внезапно получили от различных микрофинансовых организаций уведомления о просрочках платежей по займам. При этом ни один из них кредитов не брал.

"На вопрос о том, кого потерпевшие подозревают в нанесении им материального ущерба, все трое указали на некоего знакомого им молодого человека, который имел доступ к их банковским и личным данным".

Двух друзей мужчина попросил помочь обналичить выигрыш в онлайн-казино. А третью жертву обмана уговорил оформить заем, пообещав вернуть одолженные средства в короткий срок. Позже женщина обнаружила, что на ее имя оформлен не один, а целых пять кредитов. И ни по одному возврата средств не произошло

В итоге суд приговорил усть-каменогорца к трем годам ограничения свободы, также ему предстоит полностью возместить ущерб двоим потерпевшим, возбудившим против него гражданские иски.

Ранее стало известно, что теперь микрофинансовые организации будут применять биометрическую идентификацию при выдаче кредитов. Соответствующие изменения в Правилах предоставления микрокредитов электронным способом утвердило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).