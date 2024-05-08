Житель Актобе оформил на свою бабушку кредиты более чем на 600 тысяч тенге

Молодой человек, пользуясь доверием своей бабушки, через приложение оформлял на нее онлайн-кредиты. В общей сложности он оформил несколько кредитов на сумму 628 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

18-летний парень полученные деньги перечислял на свою карту и тратил. Мошенническая схема вскрылась после того, как пенсионерке начали поступать звонки из микрофинансовых организаций и банков с уведомлением о просроченных платежах, пишет "Диапазон".



Бабушка родного внука простила, но это не уберегло его от тюремного заключения. Дело в том, что парень, будучи несовершеннолетним, уже был судим за грабеж и кражу, но условно. Так как преступление против бабушки было совершено во время нахождения его под контролем службы пробации, суд приговорил его к 5,5 года реального срока лишения свободы.

Ранее об одной из новых мошеннических схем рассказали в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы.

