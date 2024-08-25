12 часов искали туриста, который пропал в горах Заилийского Алатау

Спасатели Алматы 12 часов искали мужчину, который поднялся вверх пор реке Каргалинка и перестал выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 23 августа, когда трое друзей отправились на отдых в горы Заилийского Алатау. Они разбили лагерь у реки Каргалинка между ущельями Ушконыр и Жайляу и один из товарищей решил пройти вверх по реке.

"Когда мужчина так и не вернулся, друзбя забили тревогу и обратились по номеру 112", – рассказали в МЧС РК.

Группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК прибыла на место происшествия и несмотря на темное время суток и штормовой ветер приступила к поискам 33-летнего туриста. Его удалось обнаружить в ночь на 25 августа. В медицинской помощи он не нуждался.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Ранее в МЧС рассказали о том, как спасали молодых казахстанцев в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау. Туристы поднялись на пик Панорама и застряли из-за штормового ветра.