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Законодательство РК

12 часов искали туриста, который пропал в горах Заилийского Алатау

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 14:22 Фото: Zakon.kz
Спасатели Алматы 12 часов искали мужчину, который поднялся вверх пор реке Каргалинка и перестал выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 23 августа, когда трое друзей отправились на отдых в горы Заилийского Алатау. Они разбили лагерь у реки Каргалинка между ущельями Ушконыр и Жайляу и один из товарищей решил пройти вверх по реке.

"Когда мужчина так и не вернулся, друзбя забили тревогу и обратились по номеру 112", – рассказали в МЧС РК.

Группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК прибыла на место происшествия и несмотря на темное время суток и штормовой ветер приступила к поискам 33-летнего туриста. Его удалось обнаружить в ночь на 25 августа. В медицинской помощи он не нуждался.

спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 14:22

Фото: МЧС РК

спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 14:22

Фото: МЧС РК

спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 14:22

Фото: МЧС РК

Ранее в МЧС рассказали о том, как спасали молодых казахстанцев в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау. Туристы поднялись на пик Панорама и застряли из-за штормового ветра.

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