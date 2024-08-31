Молодые туристы заблудились в горах Заилийского Алатау

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели пришли на помощь молодым туристам, которые заблудились в горах Заилийского Алатау. Об этом 31 августа 2024 года рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: