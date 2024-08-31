Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Молодые туристы заблудились в горах Заилийского Алатау

Молодые туристы заблудились в горах Заилийского Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 12:13 Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели пришли на помощь молодым туристам, которые заблудились в горах Заилийского Алатау. Об этом 31 августа 2024 года рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в Алматинской области трое молодых людей, 1998, 2001 и 2004 годов рождения, поднялись в горы.

"При спуске через перевал "Лесной" в темное время суток они сбились с тропы и заблудились, после чего обратились за помощью к спасателям. Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) МЧС РК по горной местности два часа добирались до потерявшихся. Ребят спустили вниз, где их ждали родственники".Пресс-служба МЧС РК
Молодые туристы заблудились в горах Заилийского Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 12:13

Фото: пресс-служба МЧС РК

В МЧС уточнили, что в медицинской помощи молодые туристы не нуждались.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 12:13
Подростки заблудились в горах Алматы
, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 12:13

Ранее сообщалось, что в горах Алматинской области спасатели эвакуировали девушку, получившую травму.

Читайте также

Любителя порисовать на стенах жилых домов и объектов задержали в Алматы
Любителя порисовать на стенах жилых домов и объектов задержали в Алматы
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
В Актобе пенсионерка посмотрела рекламу в Instagram и отдала мошенникам 7 миллионов
Власти ОАЭ выдали Казахстану предполагаемого организатора незаконного игорного бизнеса
Власти ОАЭ выдали Казахстану предполагаемого организатора незаконного игорного бизнеса
Динара Халдарова
МЧС РК Заилийский Алатау 2024 год Спасатели Туризм Горы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область
"Чувствую себя униженной": 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу о "подарке" молодежного центра
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Комментарий Дурова
Как Павел Дуров отреагировал на решение парижского суда
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: