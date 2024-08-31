Молодые туристы заблудились в горах Заилийского Алатау
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели пришли на помощь молодым туристам, которые заблудились в горах Заилийского Алатау. Об этом 31 августа 2024 года рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, в Алматинской области трое молодых людей, 1998, 2001 и 2004 годов рождения, поднялись в горы.
"При спуске через перевал "Лесной" в темное время суток они сбились с тропы и заблудились, после чего обратились за помощью к спасателям. Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) МЧС РК по горной местности два часа добирались до потерявшихся. Ребят спустили вниз, где их ждали родственники".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
В МЧС уточнили, что в медицинской помощи молодые туристы не нуждались.
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