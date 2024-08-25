В горах Алматы спасли молодых туристов

В Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау двое молодых людей возрастом 21-22 года поднялись в горы на пик Панорама и застряли там, сообщает Zakon.kz.

По сообщению спасателей, в ночь на 25 августа 2024 года из-за того, что туристы не посмотрели погоду заранее, они остались в горах под сильным штормом.

Поэтому не смогли спуститься в город к положенному времени.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Оперативная группа РОСО МЧС РК обнаружила потерявшихся в спасательной хижине "Панорама" и благополучно спустила с гор в город Алматы.

Молодые люди в медицинской помощи не нуждаются.

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