В горах Алматы спасли молодых туристов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау двое молодых людей возрастом 21-22 года поднялись в горы на пик Панорама и застряли там, сообщает Zakon.kz.
По сообщению спасателей, в ночь на 25 августа 2024 года из-за того, что туристы не посмотрели погоду заранее, они остались в горах под сильным штормом.
Поэтому не смогли спуститься в город к положенному времени.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Оперативная группа РОСО МЧС РК обнаружила потерявшихся в спасательной хижине "Панорама" и благополучно спустила с гор в город Алматы.
Молодые люди в медицинской помощи не нуждаются.
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