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В горах Алматы спасли молодых туристов

Алматы, горы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 07:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау двое молодых людей возрастом 21-22 года поднялись в горы на пик Панорама и застряли там, сообщает Zakon.kz.

По сообщению спасателей, в ночь на 25 августа 2024 года из-за того, что туристы не посмотрели погоду заранее, они остались в горах под сильным штормом.

Поэтому не смогли спуститься в город к положенному времени.

Спасатели в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 07:08

Фото: пресс-служба МЧС РК

Оперативная группа РОСО МЧС РК обнаружила потерявшихся в спасательной хижине "Панорама" и благополучно спустила с гор в город Алматы.

Молодые люди в медицинской помощи не нуждаются.

Ранее стало известно, что костанайский дрифтер на скорости врезался в бетонное ограждение в Челябинске.

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