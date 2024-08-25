Два человека погибли на металлургическом комбинате в Темиртау
Фото: Telegram/qarmet_news
Два человека сорвались с высоты на металлургическом комбинате в Темиртау и скончались от полученных травм, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла утром 25 августа при выполнении демонтажных работ кровли.
"Примерно в 09:20 при выполнении демонтажных работ кровли здания блока химического улавливания в результате несоблюдения правил техники безопасности при высотных работах произошло падение с высоты двух работников подрядной организации ТОО "Казмеханомонтаж", – сообщили в пресс-службе АО "Qarmet".
Пострадали Д. Имангалиев, 2005 года рождения, и Ю. Самойлов, 1986 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, оба скончались, пишет "Казинформ".
Создана специальная комиссия для проведения расследования причин и обстоятельств трагедии.
Ранее стали известны итоги работы спецкомиссии, созданной для расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation".
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