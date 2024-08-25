Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Два человека погибли на металлургическом комбинате в Темиртау

Шахта, шахтеры, Qarmet, Кармет, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, добыча угля , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 13:34 Фото: Telegram/qarmet_news
Два человека сорвались с высоты на металлургическом комбинате в Темиртау и скончались от полученных травм, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла утром 25 августа при выполнении демонтажных работ кровли. 

"Примерно в 09:20 при выполнении демонтажных работ кровли здания блока химического улавливания в результате несоблюдения правил техники безопасности при высотных работах произошло падение с высоты двух работников подрядной организации ТОО "Казмеханомонтаж", – сообщили в пресс-службе АО "Qarmet".

Пострадали Д. Имангалиев, 2005 года рождения, и Ю. Самойлов, 1986 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, оба скончались, пишет "Казинформ".

Создана специальная комиссия для проведения расследования причин и обстоятельств трагедии.

Ранее стали известны итоги работы спецкомиссии, созданной для расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation". 

Читайте также

Шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность, каска
По факту гибели рабочих в Темиртау проводится досудебное расследование
Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода
12 часов искали туриста, который пропал в горах Заилийского Алатау
драка
Конфликт на дороге в Алматы обернулся дракой и уголовным делом
Андрей Дюсупов
Карагандинская область Qarmet 2024 год Шахтеры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арест
Арестовали Павла Дурова: ему грозит до 20 лет тюрьмы
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Анджелина Джоли
Отец Анджелины Джоли призвал Брэда Питта помириться с ней
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: