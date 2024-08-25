Два человека погибли на металлургическом комбинате в Темиртау

Фото: Telegram/qarmet_news

Два человека сорвались с высоты на металлургическом комбинате в Темиртау и скончались от полученных травм, сообщает Zakon.kz.

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