Врачи Уральска рассказали о состоянии выпавшей из окна двухлетней девочки
Фото: Zakon.kz
25 августа на пульт оператора 103 поступил вызов о падении ребенка с высоты второго этажа жилого дома по улице У. Громовой, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе УОЗ Западно-Казахстанской области, бригадой скорой помощи двухлетняя девочка была доставлена в Областную детскую многопрофильную больницу.
"Девочка госпитализирована в отделение нейрохирургии, состояние средней степени тяжести. Получает необходимое лечение", – рассказали врачи.
Ранее сообщалось, что в Уральске из окна второго этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка. Казахстанские спасатели опубликовали ролик, в котором заявили, что ежегодно в стране из окон выпадают около 100 детей, а также они обратились к родителям.
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