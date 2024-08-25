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Врачи Уральска рассказали о состоянии выпавшей из окна двухлетней девочки

двухлетняя девочка выпала из окна в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 22:51 Фото: Zakon.kz
25 августа на пульт оператора 103 поступил вызов о падении ребенка с высоты второго этажа жилого дома по улице У. Громовой, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе УОЗ Западно-Казахстанской области, бригадой скорой помощи двухлетняя девочка была доставлена в Областную детскую многопрофильную больницу.

"Девочка госпитализирована в отделение нейрохирургии, состояние средней степени тяжести. Получает необходимое лечение", – рассказали врачи.

Ранее сообщалось, что в Уральске из окна второго этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка. Казахстанские спасатели опубликовали ролик, в котором заявили, что ежегодно в стране из окон выпадают около 100 детей, а также они обратились к родителям.

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