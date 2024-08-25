В Косшы едва не сгорел дом: огонь перекинулся с горящего гаража
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 26 августа огонь с гаража распространился на кровлю частного дома, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба ДЧС Акмолинской области, общая площадь пожара составила 100 кв. м. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар полностью ликвидирован.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Пострадавших нет, причина пожара устанавливается".Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Накануне склады с десятками тонн сена вновь горели в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях.
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