Склады с десятками тонн сена вновь горели в двух областях Казахстана
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба МЧС РК рассказала о том, что 25 августа произошло два крупных пожара в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, на территории частных жилых домов на общей площади 1200 кв. м загорелась сухая трава и 26 тонн складированного сена.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев все пожары ликвидированы полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.
Отметим, что это не первый случай в стране. Ранее сообщалось, что тонны сена сгорели около села в Акмолинской области.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript