Склады с десятками тонн сена вновь горели в двух областях Казахстана

Пресс-служба МЧС РК рассказала о том, что 25 августа произошло два крупных пожара в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, на территории частных жилых домов на общей площади 1200 кв. м загорелась сухая трава и 26 тонн складированного сена.



"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев все пожары ликвидированы полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.





Отметим, что это не первый случай в стране. Ранее сообщалось, что тонны сена сгорели около села в Акмолинской области.