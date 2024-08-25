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Законодательство РК

Склады с десятками тонн сена вновь горели в двух областях Казахстана

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 20:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба МЧС РК рассказала о том, что 25 августа произошло два крупных пожара в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, на территории частных жилых домов на общей площади 1200 кв. м загорелась сухая трава и 26 тонн складированного сена.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев все пожары ликвидированы полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.


Отметим, что это не первый случай в стране. Ранее сообщалось, что тонны сена сгорели около села в Акмолинской области.

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