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Происшествия

Огонь горящей сауны в Астане перекинулся на соседние здания

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 04:14 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 3 июня в Алматинском районе Астаны по ул. Силети произошел пожар в двухэтажном здании сауны. Огонь распространился на одноэтажную пристройку, а затем перекинулся на расположенный рядом двухэтажный коттедж, сообщает Zakon.kz.

По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение, передает пресс-служба МЧС.

"Пожар находился в развитой стадии. На месте был создан штаб пожаротушения", – говорится в сообщении.
Астана, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 04:14

Фото: пресс-служба МЧС РК

Для ликвидации возгорания на общей площади 540 кв. м. была организована бесперебойная подача воды и подано несколько пожарных стволов. Принятыми мерами удалось защитить коттедж от огня и не допустить дальнейшего распространения пожара.

Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и быстрым распространением огня. Развитию пожара способствовала высокая пожарная нагрузка, обусловленная наличием большого количества горючих материалов.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 04:14

Фото: пресс-служба МЧС РК

1 июня в Павлодаре мужчина едва не устроил пожар в подъезде многоэтажки. Туда он пришел ранним утром с канистрой и разлил его содержимое по полу.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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