Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

45-летний мужчина едва не сгорел в Атбасаре

пожар в частном доме, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 00:26 Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Ночью 12 августа в частном доме в Атбасаре произошел пожар, в котором едва не погиб 45-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, огонь охватил 35 кв. м.

"В ходе разведки и тушения пожара спасателями спасен хозяин дома мужчина 1979 г.р., который из-за не потушенной сигареты и в алкогольном состоянии чуть не лишился жизни", – говорится в сообщении.

Как уточняется, мужчина в скорой медицинской помощи не нуждался, состояние стабильное.

Пожар потушили.

Ранее сообщалось, что водитель чуть не сгорел, пытаясь потушить грузовик с сеном в Туркестанской области.

Читайте также

туристы потерялись в горах Алматы
Туристы сбились с пути и потерялись в горах Алматы из-за ливня
двухлетний малыш выпал из окна в Караганде
Двухлетний малыш выпал из окна в Караганде
помощь спасателей
Трех подростков спасли в горах Алматинской области
Елена Беляева
МЧС РК Акмолинская область Атбасар Пожар 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Три автомобиля за вечер влетели в новую конструкцию из бордюров в Алматы
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
Гороскоп на богатство
Астрологи назвали три знака зодиака, которые могут разбогатеть в старости
Ограничение деятельности коллекторов
Казахстанцам спишут долги – кому и насколько: с 20 августа 2024 года меняют правила для коллекторов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: