45-летний мужчина едва не сгорел в Атбасаре
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Ночью 12 августа в частном доме в Атбасаре произошел пожар, в котором едва не погиб 45-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, огонь охватил 35 кв. м.
"В ходе разведки и тушения пожара спасателями спасен хозяин дома мужчина 1979 г.р., который из-за не потушенной сигареты и в алкогольном состоянии чуть не лишился жизни", – говорится в сообщении.
Как уточняется, мужчина в скорой медицинской помощи не нуждался, состояние стабильное.
Пожар потушили.
Ранее сообщалось, что водитель чуть не сгорел, пытаясь потушить грузовик с сеном в Туркестанской области.
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