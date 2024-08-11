45-летний мужчина едва не сгорел в Атбасаре

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Ночью 12 августа в частном доме в Атбасаре произошел пожар, в котором едва не погиб 45-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

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