Тело 34-летнего мужчины обнаружили при тушении пожара в Абайской области
Фото: Zakon.kz
26 августа при тушении пожара в селе Бородулиха спасатели обнаружили тело мужчины, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС страны, им оказался владелец горящего дома. Огонь с горящего частного жилого дома впоследствии перешел на хозяйственную постройку и легковой автомобиль. Силами пожарных огонь на общей площади 400 кв. м. ликвидирован.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Похожий случай, но без жертв произошел этой ночью в городе Косшы.
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