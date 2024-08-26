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Тело 34-летнего мужчины обнаружили при тушении пожара в Абайской области

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 05:23 Фото: Zakon.kz
26 августа при тушении пожара в селе Бородулиха спасатели обнаружили тело мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, им оказался владелец горящего дома. Огонь с горящего частного жилого дома впоследствии перешел на хозяйственную постройку и легковой автомобиль. Силами пожарных огонь на общей площади 400 кв. м. ликвидирован.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 05:23

Фото: пресс-служба МЧС РК

Похожий случай, но без жертв произошел этой ночью в городе Косшы.

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