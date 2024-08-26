Тело 34-летнего мужчины обнаружили при тушении пожара в Абайской области

26 августа при тушении пожара в селе Бородулиха спасатели обнаружили тело мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, им оказался владелец горящего дома. Огонь с горящего частного жилого дома впоследствии перешел на хозяйственную постройку и легковой автомобиль. Силами пожарных огонь на общей площади 400 кв. м. ликвидирован.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Похожий случай, но без жертв произошел этой ночью в городе Косшы.