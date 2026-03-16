Происшествия

Мертвого мужчину обнаружили после пожара в общежитии в Уральске

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 19:52 Фото: Zakon.kz
Во время тушения пожара в общежитии Уральска спасатели нашли тело мужчины. Из здания пришлось эвакуировать 40 жителей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте по ЧС ЗКО, по предварительным данным, возгорание началось из-за курения в постели.

"15 марта в общежитии на улице Хамида Чурина произошел пожар. 40 человек, включая пятерых детей, смогли эвакуироваться самостоятельно. При тушении огня спасатели обнаружили тело 57-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом", – рассказал заместитель начальника ДЧС ЗКО Елдос Батталов.

Отмечается, что для ликвидации возгорания были задействованы 18 спасателей и семь единиц техники.

Также спасатель рассказал, что с начала 2026 года в области произошло 123 пожара. В них погибли девять человек, а еще двое получили травмы. При этом ситуация с пожарами в регионе требует особого внимания. По сравнению с прошлым годом пожаров стало на 14 больше, а погибших в трагедии – на восемь человек больше. Травмированных – на один случай больше.

"Главной причиной пожаров является халатность граждан к соблюдению правил пожарной безопасности, а именно: неосторожность при курении. Таких случаев зафиксировано 6. Три случая вспыхнувшего огня произошли из-за нарушений при топке печей. Из девяти погибших семь человек находились в состоянии алкогольного опьянения".Елдос Батталов

В департаменте призвали жителей и гостей области соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: следить за исправностью электроприборов, не допускать перегрузки электросетей, не оставлять печи без присмотра, а также не курить в помещениях.

10 марта в Северо-Казахстанской области в огне погибла молодая женщина. Трагедия произошла в арендованном временном строении.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Тело 34-летнего мужчины обнаружили при тушении пожара в Абайской области
05:23, 26 августа 2024
Тело 34-летнего мужчины обнаружили при тушении пожара в Абайской области
Студентку Назарбаев Университета нашли мертвой в общежитии
19:40, 18 июня 2025
Студентку Назарбаев Университета нашли мертвой в общежитии
Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Усть-Каменогорске
12:44, 15 марта 2025
Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Усть-Каменогорске
