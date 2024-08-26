Трое подростков утонули в реке Жайык

В пригороде Атырау 26 августа погибли трое подростков. Они утонули в реке Жайык, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Атырауской области, в 17:25 поступил вызов о том, что в пригородном селе Береке Атырау в реке Жайык утонули трое несовершеннолетних детей.

"По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что трое мальчиков 2008 г.р утонули в не оборудованном месте при неизвестных обстоятельствах. Водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области в 18:25 обнаружили два трупа и они были извлечены из воды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте силами спасателей будут продолжаться поиски третьего подростка. В поисково-спасательных работах задействованы 18 спасателей.

Ранее сообщалось о другой трагедии. Несчастный случай произошел в пригородном селе Акжар. 14-летний подросток пошел купаться с друзьями и не вернулся.

