В Атырау утонул подросток: полиция допрашивает его друзей

Несчастный случай произошел в пригородном селе Акжар. 14-летний подросток пошел купаться с друзьями и не вернулся. Его тело до сих пор не найдено, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам родственников парня, их 14-летний сын вышел из дома купаться с друзьями 21 августа примерно в 17:00 часов. Родные забили тревогу, когда он не вернулся домой. Искать мальчика начали только ночью, его тело до сих пор не найдено. По данным ДЧС Атырауской области, водолазы оперативно-спасательного отряда продолжают поисковые работы. В них задействованы 16 спасателей, четыре единицы плавсредств и четыре единицы техники.

"Моего брата друзья позвали купаться в 17:00. Мы узнали, что он утонул в 20:00. Друзья разошлись по домам, но никому ничего не рассказали. Мы начали искать его в реке уже в полночь. Его одежда была аккуратно сложена на берегу, телефон, тапочки на месте. Их было семь человек... ... Если бы мать не пошла к ним домой, эти ребята так и молчали бы", – заявила сестра погибшего мальчика.

В полиции подтвердили, что по данному делу уже заведено уголовное дело. Подростки сейчас находятся в отделении полиции на допросе.

"По данному факту заведено уголовное дело. Все подростки, находившиеся рядом с утонувшим мальчиком в тот злополучный вечер, доставлены и сейчас находятся в отделении полиции, совместно с психологами ведется допрос. Начало комплексное расследование. Иная информация не подлежит разглашению", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе полиции.

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