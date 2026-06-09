Поход после экзамена закончился трагедией для троих подростков в ЗКО
Фото: magnific.com
В селе Жанаказан Жангалинского района 9 июня произошла трагедия. В реке Малый Узень утонули трое подростков, купавшихся в необорудованном для этого месте, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, восемь выпускников школы после экзамена отправились в поход без сопровождения взрослых. Подростки решили искупаться, трое из них утонули.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС по ЗКО, жертвами стали 17-летние подростки.
"В данном месте установлен соответствующий запрещающий знак, предупреждающий об опасности нахождения в воде. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС ЗКО. До прибытия подразделений МЧС тела погибших извлекли из воды местные жители", – рассказали в департаменте.
Обстоятельства и причины происшествия выясняют специалисты.
Спасатели напоминают, что купание в необорудованных и не предназначенных для этого местах представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья. Казахстанцев просят выбирать только официально разрешенные места отдыха у воды, соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра.
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