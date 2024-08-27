Тракториста наказали за поджог степи во время работы в "Семей орманы"

27 августа на пульт 101 от оператора ГЛПР "Семей орманы" поступило сообщение о том, что в Бескарагайском районе Абайской области загорелась сухая трава и скошенное сено на площади 3 га, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцам удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание, выявить причину пожара и найти виновное лицо.

"Виновный, водитель, использовавший автотракторную технику в степном массиве без искрогасителя, привлечен к административной ответственности согласно ст. 589 КоАП РК. В настоящее время решается вопрос о подаче искового заявления по возмещению затрат на тушение пожара", – говорится в сообщении.

Как уточняется, жертв и пострадавших нет.





Отметим, что 8 июня 2023 года в "Семей орманы" разгорелся крупный лесной пожар. К 9 июня площадь возгорания увеличилась до 30 тыс. га, погибли трое работников лесничества. Пожар ликвидировали более чем через месяц, он унес жизни 14 человек. В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура.