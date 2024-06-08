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Законодательство РК

За поджог леса в природном резервате "Семей орманы" наказали тракториста

За поджег леса в природном резервате Семей орманы наказан тракторист, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 09:42 Фото: МСЧ РК
На территории Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР "Семей орманы" произошло загорание лесной зоны. Виновник возникновения пожара установлен и оштрафован, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в противопожарную службу Абайской области поступило сообщение, что на территории Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР "Семей орманы" произошло загорание лесной лесопокрытой зоны.

"На место выехали сотрудники ГЛПР "Семей орманы", а также силы и средства ДЧС региона. По прибытии лесников установлено, что горела сухая трава на общей площади 0,03 га".МЧС РК

В ходе розыскных мероприятий установлено виновное лицо. 

"Владелец трактора, который оказался жителем села Боровлянка, был привлечен к административной ответственности по ст. 367 части 3 КоАП РК виде штрафа на сумму 184 600 тг.", – отмечают спасатели.

В начале июня крупный лесной пожар произошел в Жамбылской области. Спасателям понадобились сутки, чтобы его потушить.

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