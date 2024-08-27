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Жителя Лисаковска наградили за спасение утопающего

Жителя Лисаковска наградили за спасение утопающего, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 19:55 Фото: polisia.kz
В полиции наградили жителя Лисаковска Андрея Литвиненко, который, совместно с инспектором полиции, спас жизнь человеку, тонущему в реке Тобол около поселка Октябрьский, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции города Лисаковска, инцидент произошел вечером 23 августа, когда 39-летний мужчина по неосторожности упал с велосипеда в реку, пытаясь перебраться с одного берега на другой.


По счастливому случаю на месте оказался житель города Андрей Литвиненко и участковый инспектор полиции Данабек Игымбердиев, которые помогли утопающему выбраться на сушу. 

"Времени на раздумья не было. Мы благополучно вытащили утопающего на берег".Андрей Литвиненко

За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Литвиненко был награжден грамотой начальника отдела полиции города Лисаковска и получил памятный подарок – наручные часы.

Отмечается, что Данабек Игымбердиев будет награжден за свой профессионализм на предстоящем мероприятии, приуроченном к празднованию Дня Конституции. 

Ранее, 20 июня 2024 года, спасшего подростка солдата Нацгвардии в Астане наградили медалью.

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