Жителя Лисаковска наградили за спасение утопающего

В полиции наградили жителя Лисаковска Андрея Литвиненко, который, совместно с инспектором полиции, спас жизнь человеку, тонущему в реке Тобол около поселка Октябрьский, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции города Лисаковска, инцидент произошел вечером 23 августа, когда 39-летний мужчина по неосторожности упал с велосипеда в реку, пытаясь перебраться с одного берега на другой.





По счастливому случаю на месте оказался житель города Андрей Литвиненко и участковый инспектор полиции Данабек Игымбердиев, которые помогли утопающему выбраться на сушу.

"Времени на раздумья не было. Мы благополучно вытащили утопающего на берег". Андрей Литвиненко

За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Литвиненко был награжден грамотой начальника отдела полиции города Лисаковска и получил памятный подарок – наручные часы.

Отмечается, что Данабек Игымбердиев будет награжден за свой профессионализм на предстоящем мероприятии, приуроченном к празднованию Дня Конституции.

Ранее, 20 июня 2024 года, спасшего подростка солдата Нацгвардии в Астане наградили медалью.