Девочка в Усть-Каменогорске хотела спасти котенка, но сама попала в беду

Фото: скриншот видео

27 августа в Усть-Каменогорске девочка забралась на дерево на уровне четвертого этажа. Она хотела найти кошку и не смогла спуститься.

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