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Девочка в Усть-Каменогорске хотела спасти котенка, но сама попала в беду

спасатели помогли девочке в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 20:26 Фото: скриншот видео
27 августа в Усть-Каменогорске девочка забралась на дерево на уровне четвертого этажа. Она хотела найти кошку и не смогла спуститься.

На помощь прибыли спасатели МЧС. При помощи автолестницы они спустили ребенка с высоты на землю.


Ранее спасатели Риддера освободили собаку из капкана.

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