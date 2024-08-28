Подросток потерялся ночью в горах Алматы

Вечером 27 августа в горах Алматы подросток отстал от группы и потерялся, его поиски длились шесть часов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО), пятеро подростков поднялись на гору Каскабас в ущелье Проходное Заилийского Алатау.

"При спуске одному из группы стало плохо. Появилась слабость, тошнота, головокружение и понижение давления. Из-за своего состояния он отстал от группы и потерялся. Спустившиеся вниз компаньоны не смогли его найти и решили вызвать спасателей", – сообщили в РОСО.

Спасатели РОСО МЧС РК через шесть часов ночных поисково-спасательных работ нашли потерявшегося и спустили к остальным членам группы. В медицинской помощи он, к счастью, не нуждался.

Спасатели напоминают правила безопасного поведения в горной местности:

1. Не ходите в горы одни.

2. Изучите маршрут и погоду, возьмите карту, компас, еду, воду, аптечку.

3. Одевайтесь по погоде, носите прочную обувь и защитное снаряжение.

4. Держитесь вместе, назначьте опытного ведущего.

27 августа спасатели рассказывали о спасении подростка в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау. Он упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела.