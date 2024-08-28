В Алматинской области шестнадцатилетний подросток потерялся в горах
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области группа из пяти подростков поднялись на гору Каскабас, что находится в ущелье Проходное Заилийского Алатау. Там и произошел инцидент, сообщает Zakon.kz.
При спуске с горы из-за плохого самочувствия парень 2008 года рождения отстал от группы и потерялся. Спустившиеся вниз друзья не смогли его найти и решили вызвать спасателей.
Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК нашли потерявшегося и спустили его к остальным членам группы.
Потерявшийся подросток в медицинской помощи не нуждался.
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