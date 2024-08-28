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В Алматинской области шестнадцатилетний подросток потерялся в горах

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 03:06 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области группа из пяти подростков поднялись на гору Каскабас, что находится в ущелье Проходное Заилийского Алатау. Там и произошел инцидент, сообщает Zakon.kz.

При спуске с горы из-за плохого самочувствия парень 2008 года рождения отстал от группы и потерялся. Спустившиеся вниз друзья не смогли его найти и решили вызвать спасателей.

Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК нашли потерявшегося и спустили его к остальным членам группы.

Потерявшийся подросток в медицинской помощи не нуждался.

Ранее сообщалось, что четыре человека застряли в лифте бизнес-центра в Астане.

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МЧС РК Алматинская область 2024 год Подростки Спасатели Скорая помощь Медицина Горы
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